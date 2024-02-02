Fitch: Kızıldeniz saldırıları sonrasında limanların yük hacimleri farklılaştı Kızıldeniz'deki yük gemilerinin saldırıya uğraması gemilerin rotasını değiştirdi ve navlun fiyatlarını artırdı. Fitch de bu konuda görüş yayınlayarak saldırılar sonrasında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika limanlarının yük hacimlerinin değiştiğini bildirdi.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kızıldeniz saldırılarından etkilenen limanlardaki yük hacimleri hakkında değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede bazı terminallerdeki yük hacimlerinin azalıp, bazılarında ise arttığı belirlendi.

Kuruluşa göre ticaret, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afrika'daki terminallere kaydı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ticari gemilere yapılan saldırıların ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan taşımacılığın azalması ve Afrika çevresinden yeniden rota belirlenmesine yol açtı.

Açıklamada, Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki güzergah değişikliği ve nakliye kapasitesindeki düşüşün Kızıldeniz kıyısındaki ve Süveyş Kanalı yakınındaki limanlarda hacim kayıplarına ve alternatif güzergahlardaki terminallerde sıkışıklıklara yol açtığına dikkat çekildi.

"Türkiye'deki liman operatörleri aktarma hacimlerinin durumdan etkilendi"

Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki liman operatörlerinin aktarma hacimlerinin durumdan özellikle etkilendiği ifade edilen açıklamada, çıkış ve varış sevkiyatlarının daha istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

"Aksamalar geçici"

Açıklamada, nakliye aksamalarının boyutunun, yüksek mal talebi ve limanlardaki tıkanıklıkların dünya çapında yayıldığı koronavirüs salgını sırasında görülenden daha küçük ve yerel olduğunun altı çizilerek "Kızıldeniz ticaret yolunun öneminin dünya çapında tanınması ve ABD liderliğindeki koalisyonun bölgede ticari gemiler için güvenli geçiş sağlamaya çalışması nedeniyle aksamaların geçici olacağını varsayıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Talep gören ve sıkışık olan limanlar, depolama ücretlerinden elde ettikleri geliri artırabilir"

Açıklamada, esnek nakliye navlun oranlarının aksine 12-18 aylık sözleşmelere tabi tutulmaları nedeniyle, liman fiyatlarının belirli limanlardaki hacimlerin artması durumunda hızlı bir şekilde değişmeyeceği ifade edilerek ancak talep gören ve sıkışık olan limanların, depolama ücretlerinden elde ettikleri geliri artırabileceği vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)