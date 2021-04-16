Fitch: Salgınla ilgili borçlarının artmasıyla AB mali reformu zorlanacak

Fitch Ratings, koronavirüs salgını ile ilişkili borçlarda artışın Avrupa Birliği’nin mali kurallarında reformun zorluğunu artırdığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ülkelerinde borç stoku oranının gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 60'ı aşmaması kuralına uyumun düzensiz olduğu dile getirildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz yirmi yıl, AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın (SGP) mevcut kurallarının çok karmaşık ve şeffaflıktan yoksun olduğunu, bazı durumlarda ise uyumluluğu sağlayamayacağını göstermiştir. Bunun yanında SGP ekonominin iyi olduğu zamanlarda tamponlar inşa etmekte de başarısız oldu. Üye devletler arasında koordinasyon yetersiz kalırken, genellikle dalgalanma ile aynı yönlü bir mali duruşa yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS SALGINI İLE İLİŞKİLİ BORÇLARDA ARTIŞ, AB MALİ KURALLARDA REFORMU ZORLUYOR

Salgının şoku ve Avrup Birliği (AB) ülkelerinin ekonomiyi desteklemek için büyük çaplı mali teşvik sağlama arzusuyla, AB mali kurallarının 2020-2022 arasında askıya alındığı ifade edilen açıklamada, koronavirüs salgını ile ilişkili borçlarda artışın AB mali kurallarda reformun zorluğunu artırdığına vurgu yapıldı.

(İtalya)

“İTALYA'DA BORCUN SALGIN ÖNCESİNE GERİ DÖNMESİ EN AZ 10 YIL SÜREBİLİR”

Fitch’in açıklamasında, Euro Bölgesi’ne üye ekonomiler arasında mali verimliliğin dengesiz olduğuna vurgu yapılarak, Yunanistan'dan sonra Euro Bölgesi'nde en yüksek borç oranı İtalya'da borcun salgın öncesi GSYH’nın yüzde 135’i düzeyine geri dönmesinin en az 10 yıl sürebileceği kaydedildi.