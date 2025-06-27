Fitch'ten yeni altın tahmini

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, altının onsu için fiyat beklentisini 2025 için 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara, 2026 yılı için 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara çıkardı.

Altının ons fiyatında düşüş görülüyor.

Altının onsu bugün 3 bin 282 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna rağmen altının tahminleri yukarıya doğru güncellenmeye devam ediyor.

EMTİA İÇİN YENİ TAHMİNLER

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’ten emtia fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi.

Fitch, altında fiyat beklentisini 2025 yılı için 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara, 2026 yılı için 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara yükseltti.

2025 yılı için ons altın tahmini: 2 bin 800 dolar

BAKIR

Fitch, bakır fiyat beklentisini 2025 için 8 bin 800 dolardan 9 bin 200 dolara, 2026 için 8 bin dolardan 8 bin 500 dolara çıkardı, 2027 için 8.000 dolar, 2028 ve 2029 için 7 bin 500 dolar olarak bıraktı.

ALÜMİNYUM

Kuruluş, alüminyum fiyat beklentisini 2025 ve 2026 için 2 bin 500 dolar, sonraki üç yıl için 2 bin 300 dolar olarak korudu.

ÇİNKO

Fitch, çinko fiyat beklentisini 2025 için 2 bin 700 dolar olarak korudu, 2026 için 2 bin 600 dolardan 2 bin 650 dolara, 2027 için 2 bin 500 dolardan 2 bin 550 dolara çıkardı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 206

Çeyrek altın: 7 bin 133

Cumhuriyet altını: 29 bin 63

Tam altın: 28 bin 555

Yarım altın: 14 bin 275