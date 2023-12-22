Fitch'ten küresel büyümenin yavaşlayacağı öngörüsü Fitch Ratings, küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek yıl küresel büyümenin yavaşlayacağı öngörüsünü dayandırdığı gelişmeleri gözler önüne serdi.

ABD'de para politikasının reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor.

Kredi baskıları sürüyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, makro zayıflıkların küresel görünüm üzerindeki kredi baskılarını sürdürdüğü aktarıldı.

2024'te yavaşlama bekleniyor

Açıklamada, ABD'de parasal geçişin reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin 2024'te yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.

"2024'ün ikinci yarısında para politikaları değişebilir"

Genel makroekonomik yavaşlamanın yüksek faiz oranlarıyla birleşmesinin küresel kredi için zorlu ortamın süreceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, temel beklentilerinin 2024'ün ikinci yarısında ABD ve Euro Bölgesi'nde para politikalarının değişmesi yönünde olduğu belirtildi.

Politika faizleri muhtemelen zirvede ancak düşüş yavaş olacak

Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de politika faizlerinin 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana sabit tutulduğu ve sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvelere ulaşmış durumda olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bir sonraki hamlelerinin faiz indirimi olmasının beklendiği ancak gevşemenin piyasaların şu anda beklediğinden daha yavaş ve yüzeysel olacağı aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, politika faiz oranlarının her üç ekonomide de 2024'ün sonuna kadar 75 baz puan düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)