Fiyatlar rekorların altında! 5 Kasım'da ons ve gram altın

Haber Merkezi
Ons altın bugün 2 bin 739 dolar seviyesinde işlem görürken yurt içi piyasalarda gram altın 3 bin 25 lirada.
Son bir yıla göre ons altın, 1.992,65 dolardan 2 bin 739 dolara yükselerek 745,31 dolar ve yüzde 37,40 değer kazancı yaşadı.
Gram altın son bir yıla göre ise, 1.818,09 liradan 3 bin 25 liraya yükselerek değer yüzde 66,29 değer kazancı yaşadı.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 3 bin 25 lira
Çeyrek altın: 5 bin 131 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 908 lira
Tam altın: 20 bin 529 lira
Yarım altın: 10 bin 264 lira
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