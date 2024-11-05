Fiyatlar rekorların altında! 5 Kasım'da ons ve gram altın
Haber Merkezi

Ons altın bugün 2 bin 739 dolar seviyesinde işlem görürken yurt içi piyasalarda gram altın 3 bin 25 lirada.

Son bir yıla göre ons altın, 1.992,65 dolardan 2 bin 739 dolara yükselerek 745,31 dolar ve yüzde 37,40 değer kazancı yaşadı.

Gram altın son bir yıla göre ise, 1.818,09 liradan 3 bin 25 liraya yükselerek değer yüzde 66,29 değer kazancı yaşadı.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 25 lira

Çeyrek altın: 5 bin 131 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 908 lira

Tam altın: 20 bin 529 lira

Yarım altın: 10 bin 264 lira

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Aslı Didari
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