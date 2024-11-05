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Fiyatlar rekorların altında! 5 Kasım'da ons ve gram altın

Fiyatlar rekorların altında! 5 Kasım'da ons ve gram altın Gram altın en fazla 3 bin 71 lirayı ve ons altın ise 2 bin 790,44 doları gördü. Bugün ise altın rekor seviyenin biraz altında fiyatlanmaya devam ediyor.