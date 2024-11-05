Küresel piyasada dolarda seçim sonrası hareketlilik bekleniyor

Haber Merkezi

Dün doların satış fiyatı 34,3470 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4870 lira olmuştu.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında İstanbul serbest piyasada dolar 34,3520 liradan, euro 37,4150 liradan güne başladı.

DOLAR

Serbest piyasada 34,3500 liradan alınan dolar, 34,3528 liradan satılıyor.

EURO

37,4130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4617 lira olarak belirlendi.

STERLİN

Sterlin ise 43,3992'den alınıyor ve 44,621 liradan satılıyor.

ABD SEÇİMİ

ABD'de bugün gerçekleştirilecek 60. başkanlık seçimleri öncesinde küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor.

ABD'de seçim yarışına giren Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'tan hangisinin ipi göğüsleyeceğini yatırımcılar da ilgi ile takip ediyor.

Uzmanlar, ABD'de tahviller ve dolarda seçimler sonuçlandığında büyük hareketler görülmesi beklentisi taşıyor.