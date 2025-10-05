Forbes milyarderler listesini güncelledi! Türkiye’de milyarder sayısı 32’ye çıktı

Dünyaca saygın ekonomi dergisi Forbes’un “En Zengin 100 Türk” listesine göre Türkiye’de milyarder sayısı 32’ye çıktı.
Forbes’e göre Türkiye’deki zenginlerin toplam serveti yaklaşık 128,5 milyar dolar.
İş insanlarının servetlerindeki değişimler sıralamayı hareketlendirdi.
Türkiye’nin en zengin ismi "Murat Ülker" değişmedi.
Milyarderler listesinde ilk 10’a Koç Ailesi’nden de 3 kişi girdi.
En zenginler listesindeki 3 kadın milyarder İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Filiz Şahenk oldu.
EN ZENGİNLER LİSTESİ:
1- MURAT ÜLKER: 5,7 MİLYAR DOLAR
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk ünvanını korumaya devam ediyor.
2- ŞABAN CEMİL KAZANCI: 4,5 MİLYAR DOLAR
Enerji ve inşaat sektöründe öne çıkan Şaban Cemil Kazancı, 4,5 milyar dolar servetiyle bu yıl listede ikinci sırada.
3- ERMAN ILICAK: 3 MİLYAR DOLAR
Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak da Türkiye’nin en zengin üçüncü iş insanı olarak listede. Serveti 3 milyar dolar.
4- İPEK KIRAÇ: 2,8 MİLYAR DOLAR
Listenin dördüncüsü Koç Holding hissedarı olan İpek Kıraç (2,8 milyar dolar).
5- MEHMET SİNAN TARA: 2,8 MİLYAR DOLAR
Listenin beşinci sırasında Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar) izledi.
6- SEMAHAT SEVİM ARSEL: 2,7 MİLYAR DOLAR
Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar) listede 6. sırada (Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden).
7- FERİT ŞAHENK: 2,6 MİLYAR DOLAR
Medya ve finans alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Ferit Şahenk (2,6 milyar dolar) Türkiye’nin en zengin 7. ismi.
8- FİLİZ ŞAHENK: 2,4 MİLYAR DOLAR
Doğuş Grubu’nda yer alan isimlerden Filiz Şahenk (2,4 milyar dolar), listede 8.
9- RAHMİ KOÇ: 2,4 MİLYAR DOLAR
Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç (2,4 milyar dolar) servetiyle 9. sırada yer aldı.
10- HAMDİ ULUKAYA: 2,2 MİLYAR DOLAR
Chobani markasıyla tanınan Hamdi Ulukaya da (2,2 milyar dolar) listede ilk 10'da.