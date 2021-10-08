Formula 1 Türkiye'ye 100 milyon dolardan fazla gelir sağlayacak

"Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021" etkinliği öncesinde Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

"Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021" etkinliği öncesinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninde yapılan konuşmalarda, Formula 1'in sadece bir spor karşılaşması olmadığı, aynı zamanda ekonomiye büyük katkılar sağlayacağı da vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN FORMULA 1 YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Formula 1 yarışlarına en sahipliği yapmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Güzel İstanbul'umuz çağ açmış çağ kapatmış, imparatorluklara başkentlik yapmış, asırlarca dünyayı yönetmiş ve şairlere ilham olmuş. Kültürlerin ve medeniyetlerin merkezi olan İstanbul, dünyanın iki kıtasını birleştirerek, adeta dünyanın merkezinde yer alan yeryüzündeki tek şehirdir." diye konuştu.

"DÜNYANIN MERKEZİNDEKİ İSTANBUL, FİNANSIN DA MERKEZİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Formula 1 yarışlarının yapıldığı, dünyanın merkezindeki İstanbul'un finansın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"İşte bu finansal merkezin kalbi olan Borsamız, tıpkı Formula 1 yarışlarındaki araçlar gibi emir iletim hızında en yüksek hızlara sahip dünya borsaları ile yarışıyor. Geçmişe göre 10 kat daha hızlı emir iletimi ve 4 kat fazla emir kapasitemiz mevcut. Daha da önemlisi, Dünya Borsalar Federasyonu verilerine göre, gururla söyleyebilirim ki dünyanın en likit borsasıyız. Finans teknolojisi dünyada artan bir hızla şekillenmeye devam ederken, bizim de küresel rekabette yerimizi alabilmek için yenilediğimiz altyapımız ve her geçen gün geliştirdiğimiz BİSTECH sistemimiz ile ulaştığımız yüksek hızlı alım satım teknolojisi, Formula 1 yarışlarında olduğu gibi bize büyük bir heyecan veriyor."

"100 BİN KİŞİYİ EN ÜST SEVİYE TEDBİRLERİ UYGULAYARAK AĞIRLAYACAĞIZ"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da Formula 1TM'i Türkiye'ye geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kendilerine verilmesinin ardından, Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu Türkiye'ye tekrar kazandırmak için maddi manevi çok çaba harcadıklarını söyledi.

Ak, şunları kaydetti: "Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1TM'i geçtiğimiz yıl tam 9 yıl aranın ardından ülkemize kazandırmıştık. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve gösterdiğimiz yoğun çabaların arından ülkemiz bu yıl da Formula 1TM'e ev sahipliği yapacak. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz.

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"TÜRKİYE'NİN BÖYLESİNE BÜYÜK VE GÜZEL BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMA YETENEĞİ VAR"

Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici yarış pistlerinden birisine sahibiz. Bu sene pandemi sebebiyle yarı kapasiteli de olsa seyircili bir organizasyon gerçekleştirerek 100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız.

"ÜLKEMİZE 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA EKONOMİK KATKI SAĞLANACAK"

Türkiye’nin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz. Üç gün boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacağımız organizasyonumuzda motor sporları severler heyecana, eğlenceye ve adrenaline doyacak. Tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Formula 1TM Türkiye Grand Prix 2021 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"FORMULA 1 ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİ"

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ise, "Bugün burada Formula 1 dünyası adına sizlerle birlikte olmak ve bu özel günü paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çoğunuz Formula 1'in borsada ne işi olduğunu merak edebilir. Formula 1 sadece üreticiler, takımlar ve sürücülerle sportif mücadelenin olduğu bir platform değil aynı zamanda çok büyük bir ekonomi. Uluslararası bir platform olarak, dünya çapında büyümenin zorluğunun ve olasılığının ne olduğunu derinlemesine anlamak gerçekten ilgilendiğimiz bir an. Bugün herkesin Formula 1'e sadece harika bir spor olduğu için değil, aynı zamanda ülkenin, şirketin ve bununla ilişkili ortakların işi büyütmesini sağladığı için, başarısı için ev sahipliği yapmak istediğini görüyoruz. Formula 1'e yatırım yapanların yatırımlarının karşılığını aldıkları bir gerçek." diye konuştu.