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EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını düşürdü

EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını düşürdü 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu. EPDK, 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına bir önceki yıl için 254,79 kuruş iken 2023'te 222,96 kuruş olmasına karar verdi.