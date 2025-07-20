Fransa'ya iki tekerlekli ihracatında rekor artış

2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin iki tekerlekli taşıt ihracatında en dikkat çekici artış Fransa'da yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde yalnızca 65 bin 817 dolarlık ihracat yapılan Fransa’ya bu yıl 3 milyon 285 bin dolarlık satış gerçekleşti. Böylece Fransa, Türkiye’nin en çok iki tekerlekli araç sattığı 4. ülke konumuna yükseldi ve ihracatını yaklaşık 50 kat artırdı.

ÜRÜNLERİN ÇOĞU ABD ÜLKELERİNE

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi yılın ilk altı ayında ihracatını yüzde 13 artırarak 19,9 milyar dolara çıkardı. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15,2 pay alan sektör, ürünlerinin büyük çoğunluğunu (yüzde 72,6) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderdi.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA

Bu dönemde Türkiye’nin iki tekerlekli taşıt ihracatı yüzde 3,44’lük düşüşle 38,8 milyon dolara gerilese de bazı pazarlarda dikkat çekici artışlar görüldü. 86 ülkeye ürün satışı yapılırken, en fazla ihracat 8,6 milyon dolarla Fransa’ya yapıldı. Hollanda’ya 8,3 milyon dolarlık satışla ikinci sırada yer alırken, Almanya 8 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi.

Fransa’nın ardından Romanya’ya 2,2 milyon dolar, Birleşik Krallık’a ise 1 milyon dolarlık iki tekerlekli taşıt ihracatı gerçekleşti. Böylece Türkiye, 1 milyon doların üzerinde satış yapılan ülke sayısını altıya çıkardı.

İhracatta dikkat çeken diğer ülkeler ise yüzde 1000’in üzerinde artışlarla öne çıktı: Küba’ya yapılan ihracat 11 kat artarak 254 bin dolara, Polonya’ya 16 kat artışla 202 bin dolara, Portekiz’e ise 14 kat artışla 191 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin iki tekerlekli taşıt pazarında yeni pazarlara açıldığını ve ihracat çeşitliliğini artırdığını gösterdi.