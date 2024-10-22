Fransız otomobil parça üreticisi Forvia, Çinli BYD ile Türkiye fabrikası için anlaştı

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Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor.

Fransız otomobil parça üreticisi Forvia, Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'deki fabrikasına tedarik sağlayacak.

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Forvia, Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye'de açmak üzere olan BYD ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

İLK FABRİKA ANLAŞMASI MACARİSTAN'DA

Gelir açısından dünyanın en büyük 7'nci otomobil parçaları tedarikçisi olan ve BYD ile uzun süredir ortaklığı bulunan Forvia, BYD'nin Macaristan'da açacağı, Avrupa'daki ilk fabrikası için de anlaşma imzalamıştı.

BYD VE FORVIA'DAN TÜRKİYE'DEKİ FABRİKAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

BYD'NİN MANİSA'DAKİ FABRİKA GİRİŞİMİ

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.