Luxera GYO: 2026’ya güçlü konut piyasasıyla giriyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün aralık ayı ve geçen yılın tamamına ait konut satış istatistiklerini rekorla açıkladı.

2025 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşan konut satışları, sektörde güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi.

"POLİKİTA FAİZİNDEKİ DÜŞÜŞ TETİKLEDİ"

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, bugün açıklanan rekorda son 13 ayda yüzde 50 seviyesinden yüzde 38 seviyesine gerileyen politika faizinin önemli bir etkisi olduğunu vurguladı.

YILLIK YÜZDE 14,3 ARTIŞ YAKALANDI

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı.

AYLIK YÜZDE 19,8 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, Aralık 2025’te konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 oldu.

İpotekli konut satışları Aralık ayında, yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 olarak gerçekleşti. 2025 yılı genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 49,3 artışla 236 bin 668 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 11,4, 2025 yılı genelinde ise yüzde 14 olarak kaydedildi.

KONUT SATIŞ REKORU GÜÇLÜ CANLANMANIN İLK SİNYALI

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2025 yılında tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığını belirterek, “Bu rekor, sektörümüz açısından 2026 yılında yaşanacak güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi. Konut pazarında 2024 yılı sonunda başlayan hareketlilik, 2025 yılı boyunca devam etti ve sektörümüz yıl sonunda 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu başarıda, son 13 ayda yüzde 50’den yüzde 38’e gerileyen politika faizinin önemli bir etkisi oldu.” dedi.

KONUT FAİZLERİ

Genel faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredi faizlerinin de daha erişilebilir seviyelere gerilemeye başladığını vurgulayan Taş, bu durumun satışları artırıcı bir rol oynadığını belirterek şöyle konuştu:

Politika faizleriyle birlikte mevduat ve kredi faizlerinin düştüğü dönemlerde gayrimenkul yatırımlarına olan ilgi her zaman artar. 2025 yılında da böyle oldu ve konut yeniden güvenli liman olarak görülmeye başlandı. 2026 yılında da bu etkinin devam etmesini, konuta olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz.

REEL BAZDA DÜŞEN FİYATLAR FIRSAT SUNDU

Rekor satışlarda etkili olan bir diğer önemli unsurun, 2025 yılı genelinde yüzde 30,89 artan enflasyona rağmen reel bazda gerileyen konut fiyatları olduğunu ifade eden Taş, şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi’ne göre, 2024’ün ekim ve kasım aylarında yüzde 14,7’ye kadar ulaşan reel kayıp, 2018 yılındaki dip seviyenin bile altına indi. 2024’ün son iki ayında azalmaya başlayan reel kayıp, 2025’in Eylül ayında yüzde 0,8’e, ekim ayında yüzde 1’e kadar geriledi. Kasım ayında fiyatlar yüzde 0,3 oranında reel artış gösterse de Aralık ayı yüzde 1,4 reel kayıpla kapandı. Türk Lirası’nın enflasyon ve döviz kuru etkisiyle değer kaybettiği bu dönemde konut, yeniden önemli bir yatırım aracı haline geldi.

FİYAT ARTIŞINDAN ETKİLENMEK İSTEMEMEK İTİCİ GÜÇ OLDU

Taş, artmaya devam eden maliyetlerin ilerleyen dönemde konut fiyatlarına yansıyacağını öngören alıcıların, 2025’te yatırım kararlarını hızlandırdığını da sözlerine ekledi.

ERİŞİLEBİLİR KONUTLAR ÖNE ÇIKTI

2025 yılı genelinde artan talebin daha çok erişilebilir fiyatlı konutlarda yoğunlaştığını belirten Ramazan Taş, “Konut pazarında gördüğümüz hareketlilik sektörün geneline eşit şekilde yayılmadı. Özellikle lüks konut segmentinde faaliyet gösteren şirketler yılı daha durgun geçirdi. Artan arsa ve inşaat maliyetleri üreticileri zorlamaya devam ederken, finansmana erişim sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olmayı sürdürdü.” dedi.

BEKLENTİLER SIRALANDI

2026 yılına daha iyimser baktıklarını ifade eden Taş, “Yeni yılda yüksek inşaat maliyetlerini ve astronomik arsa fiyatlarını dengeleyecek tedbirlerin alınması, kentsel dönüşümü hızlandıracak desteklerin sağlanması ve üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması en büyük beklentimiz.” değerlendirmesinde bulundu.