AA

Türkiye enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için tüm alanlardaki çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için hayati öneme sahip olan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı.

Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıkarken, bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor.

PETROL KUYULARI AĞIR KIŞ ŞARTLARINA MEYDAN OKUYOR

Terör örgütü PKK/KCK'nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonların ardından keşfi yapılan 1 milyar varil petrolün çıkarılması için çalışmalar ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN PETROL İHTİYACININ YÜZDE 6'SI GABAR'DAN

Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayan Gabar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 41 kulede sondaj gerçekleştiriliyor.

Sondaj çalışmaları tamamlanan 63 kuyuda ise günlük 58 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

“ŞIRNAK'TA PETROL FIŞKIRIYOR"

Gabar Dağı'nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, şu açıklamada bulundu: