Şırnak'ta petrol üretimi artıyor! Gençler için yeni iş fırsatları doğuyor

İHA

Türkiye, kendi enerji kaynaklarına yönelirken yükselen değerlerinden biri de "Gabar" oldu.

Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık adımlarından biri olan Gabar petrol üretim sahası giderek genişliyor.

114 üretim kuyusuna ulaşılan Gabar Dağ’ında yerli ve milli sondaj kuleleri ile petrol üretimi gerçekleştirilirken, Şırnaklı gençlerin de istihdam kapısı olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları 114 kuyuya çıktı.

TPAO Bölge Müdürlüğü'nün hedefi, 2025 yıl sonuna kadar 110 kuyu daha açarak 84 bin günlük varil petrol üretimini 100 bin günlük varil petrolün üstüne çıkarmak.

Ülkenin enerji üretiminde önemli bir yeri bulunan petrole yönelik yaklaşık 100 yılı bulan sondaj ve keşif çalışmalarıyla tespit edilen rezerveler, son yıllarda ciddi miktarlara ulaştı.

ŞIRNAK PETROL ŞEHRİ ÜNVANLI

İlk sondaja 1934’te Baspirin’de açılan kuyuya ev sahipliği yapan Şırnak, Gabar’da yapılan rezerv keşifleriyle petrol şehri ünvanını kazandırdı.

DÜNYANIN EN KALİTELİ PETROLLERİ ARASINA GİRDİ

Gabar Dağı’nda 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karada yapılan en büyük 10 keşif arasında yer alan 150 milyon varillik petrol müjdesi ile birlikte yapılan çalışmalarda Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API gravite ile dünyanın en kaliteli petrolleri arasında yerini alan Gabar petrolü, 10 Mayıs 2021 yılında açılan ilk kuyunun ardından Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar kuyuları ile birlikte 114 kuyuya ulaştı.

Yaklaşık 1 milyar varil petrol rezerve sahip Gabar Dağı’nda Nisan 2023’te üretim faaliyetine giren Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda üretimi yapılan petrolün ise 41 API gravite değerine sahip olduğu belirlendi.

TÜKETİMDE YERLİ PAYI ARTTI

Günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol tüketimine sahip Türkiye’de yapılan keşifler sayesinde tüketimde yerli üretimin payı artırılırken Gabar, kısa sürede Türkiye’nin en verimli sahası haline geldi.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM ÜRETİMİ 135 BİN VARİLİN ÜZERİNDE

Türkiye’nin günlük petrol üretimi 2020’de 64 bin varil iken, 2021’de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Gabar’daki rezervlerin hızla üretime dönüştürülmesiyle, buradan elde edilen üretim 84 bin varili aştı. Gabar petrolü ile birlikte 5 yıl içerisinde Türkiye’nin toplam üretimi ise 135 bin varilin üzerine çıktı.

HEDEF: 100 BİN VARİL

Gabar’da petrol üretiminin bu yıl 100 bin varile ulaşması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla sahada işletilen toplam kuyu sayısı 114 ulaştı.

Petrol arama çalışmalarına ara vermeden çalışan TPAO, yıl sonuna kadar 110 kuyu daha açarak 100 bin varil günlük petrol üretimin üzerine çıkmayı hedefliyor.

ŞIRNAK’TA İSTİHDAMIN YENİ ADRESİ GABAR PETROLÜ

Keşifler, Şırnak’ın kalkınmasında da önemli rol oynuyor. Bölgede yapılan yatırımlarla 600 kilometreye yaklaşan yol ağı hayata geçirilirken, 3 bin 200’ü aşkın personel istihdam edildi.

HAYALLER PETROL MÜHENDİSİ OLMAK

Eğitim gören Şırnaklı çocukların hayalleri arasında Petrol Mühendisliği ise ilk tercihler arasına girmeye başladı. Şırnaklı öğrenciler, petrol mühendisliği ile ilgili projeler üretmeye başladı.

Şırnak, petrol üretiminin getirdiği yatırımlar sayesinde göç alan bir şehir haline geldi. Gabar’da öngörülen 25 yıllık petrol üretimi takvimi sayesinde istihdamda artış ve ekonomik kalkınmanın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin petrol sektöründe lider olan TPAO’da Gabar keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Şirketin planlamasına göre, Gabar çevresindeki bölgeler ve çeşitli illerde aramalar sürecek ve bu yıl karada 269, denizde 10 kuyu kazılacak.

YERLİ VE MİLLİ KULELER İLE PETROL ARAMA

Gabar’da petrol üretiminin yerli teknolojiyle yapılması konusunda adımlar atılırken, bu kapsamda yerli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri çeşitli sahalarda devreye alındı.

Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar petrol arama ve üretim sahalarında yerli ve milli üretim olan Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu sondaj kuleleri ile petrol çıkarma ve üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin yerli petrol üretiminin tüketimin yüzde 15’inden fazlasını karşıladığı değerlendiriliyor.

"YILLIK ÜRETİM 2,3 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAZANÇ SAĞLIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Gabar sahasında yıllık üretim 2,3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlarken artan üretim sayesinde petrol ithalatı da azalıyor.