Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattından yeni rekor

AA

Toplu taşıma araçları ve köprüler geçiş ve yolcu rekorları kırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

TOPLAM YOLCU SAYISI: 12,7 MİLYON

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında açıldığı günden bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşındığını aktardı.

"YOLCU SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Hattın yolcu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor.

"İSTANBUL'UN EN UZUN METRO HATLARINDAN BİRİ"

Bakan Uraloğlu, hattın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor.

"MEGA KENTİN RAYLI SİSTEMİ 384 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

İstanbul'un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

İstanbul'da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak.

"İSTANBULLULARIN YANINDAYIZ"