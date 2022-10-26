Gayrimenkul sektörünün rotası yeniden oluşturuluyor

Gayrimenkul sektörü ile ilgili görüşleri alınana kurum temsilcileri, sektörün eski günlere geri dönme yolunda olduğu bildirdi.

Gayrimenkul sektörü, küresel ekonomide yaşanan kriz ve koronavirüs salgını nedeniyle daraldı. Sektör şimdi talep yoğunluğu ve arz sıkıntısı yaşadığı bir süreçten geçiyor.

Gayrimenkul Zirvesi'nde sorunlar konuşuldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisinde, sektörün sorunları masaya yatırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bugün gelinen noktada gayrimenkul sektörünün Türkiye'de ne kadar vazgeçilmez olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirttti.

"Türkiye gibi nüfusu genç bir ülkede sektör vazgeçilmezliğini koruyor"

Bu yıl "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirvenin kapanışında konuşan Gönül, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 2-3 yıl öncesine kadar gayrimenkul sektörü arz fazlası bulunmakla ve gereğinden fazla kaynağın yönlendirilmesi ile itham edilen bir sektördü. Bugün gelinen noktada ise Türkiye gibi nüfusu genç bir ülkede sektörün ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. Her ne kadar küresel ekonomide yaşanan kriz ve koronavirüs salgını nedeniyle üretim son dönemde azalsa da sektör yeniden eski günlerine dönme yolundadır."





"İnşaat sektörü doğrudan 1,8 milyon kişiyi istihdam ediyor"

İbrahim Ömer Gönül, inşaat sektörünün GSYH içindeki payının 2021 yılında yüzde 5,1, 2022'in ilk yarısında ise yüzde 4,4 olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, aynı dönemlerde inşaat sektöründe doğrudan istihdam sayısının yaklaşık 1,8 milyon olduğunun görüldüğünü, yan sektörlerle birlikte bu sayının 6 milyon kişiye yükseldiğini aktardı.

"GYO'ların toplam piyasa değeri 95 milyar TL'ye yükseldi"

SPK Başkanı Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) kuruldukları dönemden bu yana sektöre olumlu katkılarda bulunduklarını anlattı. Gönül, GYO modelinin özellikle son dönemde daha çok ilgi gördüğünü kaydederek, GYO'ların toplam piyasa değerinin 2021'de önceki yıla göre yüzde 75,3 artışla 95 milyar TL'ye yükseldiğini bildirdi.

"Halka açık 38 GYO'nun toplam piyasa değeri 135,8 milyar TL'ye çıktı"

AA'nın haberine göre, GYO'ların halka arzlarından bahseden Gönül, şunları kaydetti:

"Halka arzı gerçekleştirilen toplam 38 GYO'nun 2022'nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa değeri 135,8 milyar TL olmuştur. GYF'lerin toplam portföy büyüklüğü ise 2021 sonunda 14,8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ülkemizde giderek artan sayısıyla GYO ve GYF'ler ülkemizin lokomotif sektöründen birisi olan gayrimenkulün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Yatırımcıların güvenilir bir şekilde yatırıma ortak olmasını sağlamaktadır."