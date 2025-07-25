Gayrimenkul sertifikası halka arz başladı mı, kaç TL? Talep toplama tarihleri 2025

Konut alımında yeni bir dönem...

Borsadan ev almak mümkün olacak.

Gayrimenkul sektöründe yatırımcıya yepyeni bir kapı aralayan “Gayrimenkul Sertifikası” uygulaması, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçiyor.

Küçük tasarruflarla büyük projelere ortak olma imkânı sunan bu model, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yatırımcılara sunulacak.

Sertifikalar, 11 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

İstanbul’da düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı tanıtım toplantısında, sistemin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Peki; Gayrimenkul sertifikası halka arz başladı mı, ne zaman, kaç TL? İşte talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ 2025

Gayrimenkul Sertifikası, bir konutun küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor.

Bu sistemde, yatırımcılar dilerse biriktirdikleri sertifikalarla doğrudan konut sahibi olabiliyor ya da yeterli paya ulaşamazlarsa projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor.

Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Sertifikalar, yüzde 25 iskonto ile 7,59 TL fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir sertifika olarak belirlenirken, üst alım limiti bulunmuyor.

Yatırımcılar, başta Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım olmak üzere yetkili aracı kurumlar aracılığıyla yatırım hesabı açarak sertifikalara erişebilecek.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos arasında tamamlanacak.