Gaziantep, koronavirüs salgınına rağmen üretime ve ihracata hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 29 firmayla girdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yıl sonunda 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini de açıkladı.

TÜRKİYE’NİN BEŞİNCİ BÜYÜK İHRACATÇI ŞEHRİ

Türkiye’nin beşinci büyük ihracatçı şehri olarak kabul edilen Gaziantep’te teknik tekstil başta olmak üzere halı, ambalaj ve gıda sektörlerinde ihracatlar hız kesmeden devam ediyor.

Gaziantep’in yıl sonu ihracat hedefini 10 milyar dolar VİDEO

“BU BAŞARI HİÇBİR ŞEKİLDE TESADÜF DEĞİL”

İSO 500 listesine giren Gaziantepli firmaları tebrik eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, başarının tesadüf olmadığını ve artarak devam edeceğini aktararak, “Bu başarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını, altında çok ciddi bir beşeri sermaye olduğunu bölge ekonomisi, bölge insanı, coğrafyasının itici güç olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz üretim şehriyiz. Sanayi kültürü olan, ticaret kültürü olan bir bölge ve şehiriz. Hem Gaziantep hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak dünyanın en uzun ve en sağlıklı ticaret yolu olan İpek Yolu’nun üzerindeki en önemli lokasyonlarından birisiyiz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde üstüne bir de bölge insanın çalışkanlığı, hırsı, azmi işin içine girince bu hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bundan sonra da ihracat rakamları artarak devam edecek.” dedi.

“HEDEFİMİZ 365 GÜNDE 10 MİLYAR DOLAR”

Gaziantep’in ihracattaki hedeflerinin büyük olduğunu ve hayal olmadığını söyleyen Kileci, “Bu 29 firmanın içerisinde tekstil, halı, gıda, ambalaj gibi firmalarımız var. Bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sektör çeşitliliğidir. Hedefimize gelince, hedefimiz her zaman çok büyük. Biz geçen yıl 7 milyar 900 milyon dolar ihracat yapan bir şehiriz. Şu anki rakamlarla 5 aylık periyotta 365 günlük rakamımız 9 milyar doları geçti. Bizim yıl sonu hedefimiz 365 günde 10 milyar dolar Gaziantep, 12 milyar dolar bölge ihracatına ulaşmak. Şu anki rakamlarımız bunun hayal olmadığını gösteriyor. Evet, yüksek bir rakam yaklaşık yüzde 20’den bahsediyoruz ama gerçekleşen bunun çok daha üstünde. Dolayısıyla hedeflerimiz büyük ama ulaşılamaz bir hayal değil.” diye konuştu.