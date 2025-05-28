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AA

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde katlanan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 tonken, bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor.

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları tatlandırmaya devam edecek.

Gaziantepli ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi.

MESAİ VE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI

Mesainin ve üretimin iki katına çıktığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

Meşakkatli ama tatlı bir yoğunluk var. Bu tatlı yoğunluğun sonunda tezgahlara koyduğumuz baklavaları dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 ton. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor. Arife gününde ise 70-80 tonları buluyor.

BAKLAVANIN DAĞILIMI

Üretilen baklavanın üçte ikisi yurt içi ve yurt dışı, geriye kalanını Gaziantepliler ve kente gelen turistlerin tüketimi oluşturuyor.

BAYRAMA SAYILI GÜNLER KALA SATIŞLAR KAPANIYOR

Bayrama 2 gün kala bazen satışlarını kapatabildiklerini anlatan Çiftçi, "Çünkü coğrafi tescilli baklavamız insan gücüyle, makine değmeden, geleneksel usullerle yapıldığı için ve en lezzetli haliyle yapmak zorunda olduğumuz için bazen talebe tam karşılık veremeyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

ŞEKER YERİNE BAKLAVA

Çiftçi, "Bayramda kurban kesildikten sonra insanın şekeri düşer, o şekere karşılık baklavayla ağızları tatlandırıyoruz." dedi.

Baklava ustası Fahri Kaplan da bayrama yakın tatlı telaşın başladığını, yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.