Gaziantep'te üzüm hasadı zamanı

Gaziantep'te 15 mahalle üzüm üretiyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda üzüm hasadına başlandı.

İslahiye Ovası'ndaki üretimin en yoğun olduğu Altınüzüm Mahallesi başta olmak üzere 15 mahallede 50 bin dekar alanda üretimi yapılan "Antep Karası", "Hatun Parmağı", "Mevlana", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" cinsi üzümlerin hasadı yürütülüyor.

55 BİN TON BEKLENİYOR

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 55 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

DON VE KURAKLIK VERİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erdoğan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, beklenmeyen don olayları ve süregelen kuraklığın üzüm üreticisini olumsuz etkilediğini, bu yıl ürünlerde kalitenin ve rekoltenin düştüğünü kaydetti.

SU SORUNU DİLE GETİRİLDİ

Yarı yarıya rekoltenin azaldığına dikkat çeken Erdoğan, üzüm üreticilerinin en zor sezonlarından birini yaşadığını ifade ederek yetkililerden üzüm üreticileri için destek beklediklerini, bir an önce çiftçinin su sorunu için Kılavuzlu Barajı’nın tamamlanmasını talep etti.