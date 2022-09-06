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- Gazprom, Çinli CNPC ile gaz sevkiyatında yuan ve rubleye geçti
Gazprom, Çinli CNPC ile gaz sevkiyatında yuan ve rubleye geçti
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 14:30
- Güncelleme : 06.09.2022 - 14:52
Rusya ile Çin, doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde kritik bir anlaşmaya vardı.
Rus enerji devi Gazprom ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), doğalgaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda el sıkıştı.
Ulusal para birimi anlaşması
Gazprom İcra Kurulu Başkanı Alexei Miller ile CNPC Yönetim Kurulu Başkanı Dai Houliang arasında Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bu yönde görüş birliği ortaya çıktı.
Anlaşma, Çin’e doğalgaz taşıyan boru hattı olan "Sibirya'nın Gücü" aracılığıyla yapılan teslimatlar için geçerli olacak.
Çin ve Rusya, doğalgaz ödemelerinde değişikliğe gidiyor
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, söz konusu hat boyunca uzun vadeli gaz alım ve satıma ilişkin anlaşmalar imzalandı.
St. Petersburg merkezli şirket, "Özellikle, Rusya'nın Çin'e gaz arzı için ödemeleri ülkelerin ulusal para birimleri olan ruble ve yuan cinsinden gerçekleştirmek üzere bir geçiş yapıldı." denildi.
Gazprom Başkanı: Ekonomilerimize ivme kazandıracak
Kommersant'ın aktardığına göre, Miller, yeni ödeme mekanizmasını "karşılıklı olarak faydalı, zamanında, güvenilir ve pratik bir çözüm" olarak nitelendirdi.
Miller'a göre, atılan bu adım, "hesaplamaları basitleştirmesinin yanı sıra Rusya ve Çin ekonomilerinin gelişimine ivme kazandıracak."