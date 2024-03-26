Gazprom’un net karı 2023’te yüzde 6,9 azaldı Gelirleri sekteye uğrayan Gazprom'un net kârının yüzde 6,9 azalarak 696 milyar rubleye gerilediği bildirildi.

AA

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrasında Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlardan en büyük darbeyi enerji ve dağıtım kanalları aldı.

Avrupa'da çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı 2023'te önceki yıla göre yüze 6,9 azalarak 696 milyar rubleye yani yaklaşık 7,5 milyar dolara geriledi.

Gazprom'dan yayınlanan rapora göre, şirketin gelirleri 2022'ye kıyasla yüzde 29,6 azalarak 5,6 trilyon rubleye geriledi.

Gazprom Asya pazarlarına yöneliyor

Rus şirketi, söz konusu pazar kaybını azaltmak için Asya pazarlarına yönelik sevkiyatını artırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)