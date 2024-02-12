Geçen yıl 11 milyondan fazla Türk vatandaşı yurt dışına seyahat etti TÜİK'in verileri göre 2023'ün tamamında yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşları en çok Irak'ı tercih etti, yurt dışında kişi başına ortalama 639 dolar harcadı, en çok masrafı yeme-içmeye yaptı ve bu seyahatlerde daha çok akraba evlerinde kalmayı tercih etti.

Özel Haber

Türkiye'nin ekonomisinde ağırlıklı yer tutan turizmde yurda gelen turistlerin sayısı ve ortalama harcaması yükseldi. Buna paralel olarak 2024 yılı turizm geliri ve turist sayısında da yeni hedefler belirlendi.

Yurt içinde turizm hareketliliği artarken, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşların yurt dışındaki hareketleri de merak ediliyor.

Yurt dışına çıkan vatandaşların 2023'teki sayısı, daha çok hangi ülkeleri tercih ettiği, nerelerde konakladığı ve ne kadar harcadığına dair bilgileri TÜİK'in verilerinden derleyerek aktardık.

Türkler 2023'te yurt dışında an fazla Irak'a gitti

Geçen yıl toplamda 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat yaptı. En fazla seyahat Irak'a, 1 milyon 908 bin 838 gerçekleşti.

İkinci olarak en fazla seyahat Bulgaristan'a, 1 milyon 449 bin 968 kişi olarak gerçekleşti.

En fazla seyahat edilen üçüncü ülke ise 916 bin 422 kişi ile Gürcistan oldu.

Seyahat edilen diğer ülkeler şöyle sıralandı:

Yunanistan'a 890 bin 442 seyahat gerçekleşti. Azerbaycan'a 339 bin 611 seyahat gerçekleşti. Almanya'ya 319 bin 856 seyahat gerçekleşti. ABD'ye 246 bin 321 seyahat gerçekleşti. İran'a 183 bin 680 seyahat gerçekleşti. Fransa'da 77 bin 467 seyahat gerçekleşti. Rusya Federasyonu'na 76 bin 399 seyahat gerçekleşti. İtalya'ya 62 bin 58 seyahat gerçekleşti. Hollanda'ya 43 bin 243 seyahat gerçekleşti. Birleşik Krallık'a 40 bin 870 seyahat gerçekleşti. Avusturya'ya 26 bin 680 seyahat gerçekleşti. Çin'e 24 bin 101 seyahat gerçekleşti. Belçika'ya 18 bin 814 seyahat gerçekleşti. Kanada'da 14 bin 804 seyahat gerçekleşti. Japonya'ya 12 bin 986 seyahat gerçekleşti. Tunus'a 6 bin 459 seyahat gerçekleşti. İspanya'ya 6 bin 320 seyahat gerçekleşti. İsviçre'ye 5 bin 955 seyahat gerçekleşti. İsveç'e 5 bin 337 seyahat gerçekleşti. Ukrayna'ya 5 bin 181 seyahat gerçekleşti. Danimarka'ya 1.349 seyahat gerçekleşti. İsrail'e 1.285 seyahat gerçekleşti.

Türk vatandaşları yurt dışında akrabalarının evinde kalmayı tercih etti

Konaklama türlerine göre yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 90 milyon 663 bin 923 oldu. Bu gecelemelerin çoğu arkadaş ve akraba evlerinde kalarak gerçekleşti. Yurt dışına çıkarak akrabalarının yanında kalan Türk vatandaşlarının geceleme sayısı 26 milyon 67 bin 425 oldu.

Kiralık ev ve kendi evlerinin dışında kalanların ise 12 milyon 379 bin 705 gecelemesi otel ve pansiyonlarda yapıldı.

Türkler yurt dışında turizme 7 milyar dolar harcadı

Türk vatandaşları, 2023'ün tamamında toplam 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Kişi başı harcaması ise 639 dolar oldu. Vatandaşların yıl içinde en fazla harcaması temmuz ayında kaydedildi.

Harcama türlerine göre de vatandaşların en fazla yeme-içmeye bütçe ayırdığı görüldü.

Türklerin seyahat nedeni ne oldu?

Yurt dışına gezi için çıkanların sayısı 4 milyon 160 bin 221 oldu.

Yurt dışına akraba ziyareti için çıkanların sayısı 2 milyon 416 bin 671 oldu.

Yurt dışına eğitim için çıkanların sayısı 150 bin 178 oldu.

Yurt dışına sağlık için çıkanların sayısı 12 bin 506 oldu.

Yurt dışına dini inanç için çıkanların sayısı 478 bin 892 oldu.

Yurt dışına alışveriş için çıkanların sayısı 551 bin 596 oldu.

Yurt dışına iş ve konferans için çıkanların sayısı 2 milyon 171 bin 945 oldu.