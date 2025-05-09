Geçen yıl 1,5 milyon Türk turist, Yunanistan'a gitti

AA

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) Türk-Yunan İş Forumu düzenlendi.

Forumda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve Yunanistan'ın yalnızca tarihi ve kültürel açıdan değil ekonomik ve ticari alanlarda da birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu söyledi.

Avdagiç, Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundayken, Yunanistan'ın bu köprü üzerinden Avrupa'ya açılan hayati bir geçit olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu, bu konumu da büyük bir değer olarak gördüklerini ifade etti.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA 14. SIRADA"

Türk ve Yunan iş dünyası aktörleri arasındaki iş birliğini, küresel ekonomik zorlukların giderek arttığı bölgede rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik kazançlar elde etmek adına kritik önemde değerlendirdiklerini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti:

Bu bağlamda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsal mekanizmalar, bu işbirliğini teşvik etmek açısından önemli birer kaynaktır. Ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut ikili ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde. Yunanistan, Türkiye'nin ihracatında 14. sırada, ithalatında ise 42. sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye, Yunanistan'ın ihracatında 9. sırada, ithalatında ise 8. sırada.

TURİZM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Özellikle sağlık, çevre, kültür ve sanat, turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında Yunan muhataplarımızla daha da geliştirilebilecek ve derinleştirilebilecek önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz. 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti. Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur. İnanıyoruz ki, özel paket programları gibi ortak turizm girişimleriyle bu rakamlar daha da artırılabilir ve böylece hem ekonomilerimiz hem de halklarımız arasındaki bağlar güçlendirilebilir.

"VİZE PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTI"

Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur. İnanıyoruz ki, özel paket programları gibi ortak turizm girişimleriyle bu rakamlar daha da artırılabilir ve böylece hem ekonomilerimiz hem de halklarımız arasındaki bağlar güçlendirilebilir.

TRANSİT KOTALARI

Avdagiç, Ukrayna krizi sonrasında, Avrupa'nın ticaret ve lojistik dinamiklerinin değiştiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha geniş Avrasya bölgesi arasındaki bağlantıda kilit bir geçiş güzergahı olarak öne çıktığını vurgulayan Avdagiç, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından taşımacılıkta uygulanan kısıtlayıcı transit geçiş kotaları nedeniyle halen çeşitli zorluklarla karşılaşmaktayız." diye konuştu.

Türkiye-Yunanistan İş Forumu ve B2B görüşmelerinin, bu sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olduğuna ve önümüzdeki fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak bu girişimleri desteklemeye tam anlamıyla kararlı olduklarını belirtti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou ise "Yunan-Türk ekonomik ilişkilerini diyalog, birliktelik ve yatırım üzerinden geliştirmek için çok önemli bir adım atıyoruz ve spesifik ticaret aktivitelerimiz çok büyük bir değer olduğunu görüyoruz." dedi.

Buradaki ticaret hacminin çok yüksek olduğunu gördüklerini belirten Efraimoglou, ticari ilişkilerin ve buradaki bağlantıların derinleştirilmesi için çok büyük potansiyel olduğunu gördüklerini açıkladı.

"TÜRKİYE, BU BÖLGEDE EN ÖNEMLİ GÜÇLERDEN BİRİ"

Efraimoglou, "İki taraflı yatırımlarla bağlılığımız artacaktır. Türkiye bu bölgedeki en önemli güçlerden biri ve çok önemli sanayi ve coğrafi pozisyona sahip. Çok değerli bir piyasaya sahip aynı zamanda teknoloji ve inovasyon ekosistemi olarak hızlı adımlar atmakta." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, YATIRIM İÇİN ÇEKİCİ BİR ÜLKE

Türkiye'nin yatırım için çekici bir ülke olmaya başladığını belirten Efraimoglou, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil yatırım için bir odak noktası olmaya başladığını söyledi.

Efraimoglou, "Ekonomilerimizin birbiriyle rekabetten daha çok birbirine destekle daha çok gelişebileceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.