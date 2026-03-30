Geleceği doğru okuyan stratejiler, sınai haklar dünyasında bir adım önde

Şirketler artık yalnızca haklarını korumaya değil, aynı zamanda ticari büyümelerini destekleyecek stratejik sınai mülkiyet hakları yönetimine odaklanıyor. Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, sektörde değişen dengelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Sınai haklar alanında uzun yıllar boyunca hızın önemli bir rekabet unsuru olarak görüldüğünü belirten Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz’e göre, özellikle başvuru süreçlerinde hızlı hareket etmek hâlâ önemli. Çünkü doğru zamanda yapılan bir başvuru, şirketlerin hak sahipliğini güvence altına alması açısından kritik rol oynuyor.

Başvuru süreçlerinde hızlı hareket etmek hâlâ büyük önem taşıyor. Doğru zamanda yapılan bir başvuru, bir markanın ya da buluşun korunması açısından belirleyici olabiliyor. Ancak itiraz süreçlerinde zaten tanımlı süreler bulunduğu için hız tek başına belirleyici bir unsur değil. Bugün geldiğimiz noktada, dijitalleşmeyle birlikte pek çok oyuncu benzer hızlara ulaşabiliyor. Bu nedenle artık asıl farkı yaratan unsur hızdan çok, doğru stratejiyi kurabilmek.

SINAİ HAKLAR ARTIK ŞİRKET STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

Yamankaradeniz’e göre sınai haklar artık yalnızca hukuki bir koruma mekanizması değil, şirketlerin büyüme stratejisinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Yatırımcılar bugün bir şirketi değerlendirirken yalnızca finansal tablolarına bakmıyor. Markaların hangi ülkelerde korunduğuna, patent portföyünün ne kadar güçlü olduğuna ve bu hakların nasıl yönetildiğine de dikkat ediyor. Çünkü sınai haklar artık şirket değerini doğrudan etkileyen stratejik varlıklar haline geldi. Bu nedenle sınai haklar yönetimi şirket stratejisinden bağımsız düşünülemez.