Defne Samyeli: Kanımızın son damlasına kadar Atatürkçüyüz

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, yaptığı çıkışlar ile sık sık gündeme geliyor.

Çapa TV YouTube Kanalı'na katılan Samyeli, burada bu çıkışlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlar ile zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Samyeli, siyasi ideolojisinden bahsetti.

"İSTİKLAL MARŞI DUYDUĞUMUZDA AYAĞA KALKARAK BÜYÜDÜK"

Çocukluk yıllarına vurgu yapan Samyeli, "Ulusalcıyım, asker çocuğuyum zaten.

Biz evde İstiklal Marşı’nı duyduğumuzda ayağa kalkarak büyüdük." dedi.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ATATÜRKÇÜYÜZ"

Konuşmasının devamında siyasi görüşünü de açıklayan şarkıcı, "Yani kanımızın son damlasına kadar Atatürkçüyüz, öyle de öleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Defne Samyeli'nin, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun evindeki uyuşturucu partilerine katıldığı iddia edilmişti.

Samyeli, sadece Şevval Şahin'in doğum gününe katıldığını ve partide uyuşturucu kullanılmadığını söylemişti.