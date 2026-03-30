Zeyid Aslan, Adem Metan'a anlattı: Cumhurbaşkanı'nın dergi kuran gençlere desteği

Türkiye'nin konuştuğu hikayenin yeni detayları ortaya çıktı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, geçtimiz ay AK Parti İstanbul'un organize ettiği Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na konuk oldu.

Kampta yaptığı konuşmada babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında 1980’li yılların sonunda geçen bir anıyı paylaşan Erdoğan, Şentop’un o dönem hukuk fakültesi öğrencisiyken “Teklif” isimli bir dergi çıkardığını ifade etti.

"EMİNE ABLA'NA SÖYLE YEMEK MASASINI VERSİN"

Şentop ve arkadaşlarının İstanbul’un Fatih ilçesinde yaklaşık 40 metrekarelik küçük bir yer tuttuklarını ancak içeride çalışacak hiçbir eşyalarının olmadığını belirten Erdoğan, gençlerin bu durumu o dönem Refah Partisi İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini aktardı.

Gençlerin, "Başkanım biz bir dergi kurduk, yer tuttuk ama içinde hiçbir eşyamız yok. Hiç olmazsa çalışabilmek için bir masamız olsun istiyoruz." sözleriyle taleplerini dile getirdiğini belirten Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isteğe "Git bizim eve, Emine Abla’na söyle yemek masasını versin." şeklinde karşılık verdiğini söyledi.

GAZETECİ ADEM METAN YENİ DETAYLARA ULAŞTI

Hikaye ile ilgili bir araştırma yapan Ensonhaber Yazarı Adem Metan, yeni detaylara ulaştı.

Olayla ilgili sıkı bir takip yaptığını belirten Metan, "Ben de O hikayenin izini sürdüm ve yol beni Ankara’da AK Parti eski Milletvekili Zeyid Aslan’ın karşısına kadar getirdi." dedi.

ERDOĞAN'IN GENÇLERE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Zeyid Aslan, 1987 yılında Mustafa Şentop ve arkadaşlarının bir dergi çıkarmak istediğini ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle zorlandıklarını belirtti.

Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini ifade eden Aslan, gençlerin çalışma yapabilmesi için evindeki yemek masasını verdiğini söyledi.

"KÜÇÜK BİR GRUBUN BİLDİĞİ HİKAYE TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ OLDU"

Aslan, ayrıca küçük bir grubun bildiği hikayenin Türkiye gündemine oturmasına dikkat çekti.

O zamanlar Hukuk Fakültesi öğrencisi olduklarını belirten Aslan, kısa bir tartışmanın sonunda "Ya biz bunu yapabiliriz, biz bunu başarabiliriz" dediklerini ifade etti.

"O MASA ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR GELDİĞİMİZ 40 YILA BÜYÜK HİZMETLER YAPTI"

O döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslan, "O masa ve sandalye üzerinde yapılan çalışmaların, geldiğimiz 40 yıla çok büyük hizmetler yaptığını gördüm." ifadelerini kullandı.