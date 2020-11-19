Gelecek yıl 11 banka piyasa yapıcı olarak çalışacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ocak-Aralık 2021 döneminde 11 bankanın Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2021 için Piyasa Yapıcı (PY) bankalar Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi.

PİYASA YAPICI BANKALAR ÜÇ GRUBA AYRILDI

Aynı bankalar bu yıl da PY olarak faaliyet göstermişti. Öte yandan Hazine 2021 PY döneminden itibaren bankaları 3 gruba ayırdığını açıkladı.

GRUPLARINI AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ BELİRLİYOR

Hazine açıklamasına göre birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 500 milyar liranın üzerindeki bankaları; ikinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 300 ve 500 milyar lira arasındaki bankaları ve üçüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 300 milyar liranın altındaki bankaları ifade ediyor.