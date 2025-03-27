Gelir vergisi beyan ve ödeme süresi uzatıldı

Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (GİB) bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzattığını açıkladı.
Ayrıca GİB, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.
SÜRE 2 NİSAN'DAN 7 NİSAN'A UZATILDI
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
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