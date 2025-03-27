Gelir vergisi beyan ve ödeme süresi uzatıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (GİB) bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzattığını açıkladı.

Ayrıca GİB, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

SÜRE 2 NİSAN'DAN 7 NİSAN'A UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: