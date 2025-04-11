Gelir vergisinde 5 milyona yakın beyannameyle rekor kırıldı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi'nin çalışmalarıyla 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik 1 trilyon 370 milyar lira matrah beyan edildi ve 411 milyar lira vergi hesaplandı.

Kira başta olmak üzere elde ettiği geliri beyan etmeyenler de mercek altına alındı.

"VERGİ DAİRELERİMİZ HAREKETE GEÇMEDEN PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazançlarını doğru ve zamanında beyan eden mükelleflere teşekkür ederek. "Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

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