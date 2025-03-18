Gelirlerini vergi dışı bırakan doktorlar tespit edildi

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi verileri açıklandı.

Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki geliri kayıt dışında tuttuğu belirlendi.

Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si, beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

BAZI DOKTORLAR GELİRLERİNİ TAM BEYAN ETMEDİ

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı görüldü.

GELİRİ İLE VERGİSİ ARASINDA YÜZDE 400 FARK

Bu doktorların beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.

GELİR-VERGİ UYUŞMAZLIĞINI YAPAY ZEKA TESPİT ETTİ

GİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan bazı mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri, yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

13 MİLYARLIK KAYIT DIŞI

Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

HASTADAN ALINAN AMELİYAT VE MUAYENE ÜCRETLERİ GELİR DIŞI

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de saptandı.

Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi.

YILLIK GELİR 53 MİLYON LİRANIN SADECE 6,5 MİLYON LİRASINI GÖSTERDİ

Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının, yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMİ 67 MİLYON LİRALIK HASILATI 3 MİLYON OLARAK BİLDİRDİ

Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin, yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

ESTETİK OPERASYONLAR KAYIT DIŞI BIRAKILDI

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü.

YURT DIŞINDAN HASTA KABUL EDENLER RİSKLİ GRUP

Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi.

SAÇ EKİMİNDEN 69 MİLYON LİRA ALDI "7 MİLYON ALDIM" DEDİ

Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun, yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.

YAKIN ÇEVRELERİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Maliye'nin vergi kaçırdığından şüphelendiği 33 bin riskli doktor mükellef yönelik yapay zeka destekli incelemelerinde 3 bin 500 doktorun sekreter, eski eş gibi yakın çevrelerindekilerin hesaplarında yüklü miktarda varlık ve varlık hareketi tespit edildi.

15 MİLYAR LİRA BAŞKASININ HESABINA YATIRILDI

Söz konusu doktorların yakın çevrelerine ait banka hesaplarında, yüklü miktarda varlık tespit edildi. Bu işlem sonucunda da yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulundu.

İLGİLİ HABER Maliye vergi kaçıran doktorların ensesinde: Yakın çevrelerinin hesapları da incelendi

MEHMET ŞİMŞEK HATIRLATMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önceki bir açıklamasında doktorların da merceğe alınacağını belirterek; "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorlarımızın 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira. Bütün bu alanlarda yetki alacağız.” açıklamasında bulunmuştu.