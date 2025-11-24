Gençler iş gücü dünyasının gerçekleriyle tanıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hepsiburada, UNDP İstanbul Regional Hub (IRH) “Future of Work Academy” programı kapsamında, MEXT ev sahipliğinde düzenlenen “AI, Energy & Supply Chain” eğitiminde gençleri yeşil ve dijital dönüşümün geleceğine hazırlayan bir eğitim sundu.

Eğitime 18 farklı ülkeden 50 genç katılım sağladı.

MEXT Teknoloji Merkezi’nde 20-22 Kasım arasında gerçekleşen programda, Hepsiburada Tech Academy tarafından gençlere sürdürülebilirlik, dijital ticaret ve teknoloji odaklı içeriklerle donatılmış bir eğitim deneyimi sunuldu.

KADINLARIN EKOSİSTEME KATILIMI

Enerji, teknoloji ve e-ticaret alanlarında sürdürülebilirlik odaklı becerileri katılımcılara kazandırmayı hedefleyen eğitim özellikle kadınların ve yeterince temsil edilmeyen grupların teknoloji ekosistemine katılımını destekleme amacıyla tasarlandı.

Hepsiburada, UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT iş birliğiyle yürütülen oturumlarda, katılımcılara geleceğin iş modellerini yakından tanıyabilecekleri ve gerçek senaryolar üzerinden deneyimleyebilecekleri uygulamalı bir öğrenme ortamı sunuldu.

Hepsiburada, dijital ticaret ve giriş seviyesindeki teknoloji rolleri üzerine modüller tasarlayarak katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağladı.

18 FARKLI ÜLKEDEN 50 KATILIMCI

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program, geniş bir uluslararası ilgi gördü; 18 farklı ülkeden 50 katılımcı etkinliğe dahil olma fırsatı buldu.

Ayrıca yüzde 72 oranındaki kadın katılımı, programın kapsayıcılık vizyonunu güçlendirdi.

Program boyunca katılımcılar; yapay zekâ uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı üretim ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda da UNDP Türkiye ve MEXT uzmanlarından eğitimler aldı.

Hepsiburada uzmanlarının yürüttüğü oturumlarda yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri ürünleri gibi çeşitli alanlar ele alındı.

“TEKNOLOJİNİN GERÇEK GÜCÜ, İNSANLA ANLAM KAZANDIĞI ANDA ORTAYA ÇIKAR”

Teknolojinin ancak insanla birleştiğinde dönüşüm gücüne ulaştığını vurgulayan Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, “Hepsiburada olarak biz, teknolojiyi insan yaşamına anlam katan bir dönüşüm gücü olarak görüyoruz. Bu nedenle teknolojiye yatırım yaparken, onun arkasındaki en değerli unsurun insan olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT ile yürüttüğümüz program, genç yeteneklerin dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında güçlenmesine katkı sundu.

Program kapsamında, Hepsiburada’nın teknoloji ekipleri, dijital bir şirketin içindeki farklı rollerin gerçek deneyimlerini katılımcılara aktardı. Gençler bu eğitimde edindikleri deneyimlerle dijital ticaretin gelişiminde fark yaratacak bakış açılarına sahip olma imkânı kazandı. Geleceğin iş dünyasında sürdürülebilirlik ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemez. Dijitalleşmenin geleceğini de çevresine, topluma ve gezegene duyarlı şekilde düşünebilen gençler şekillendirecek.

Bu noktada gençlerin dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün burada atılan adımlar, yarının daha verimli ve daha sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacak.” dedi.

"AKADEMİ GENÇLERİ İŞ GÜCÜ PİYASASININ GERÇEKLERİYLE TANIŞTIRDI"

UNDP’nin bölgesel yaklaşımıyla bu girişimin nasıl örtüştüğüne değinen UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi Ülke Ofisleri Destek Takımı Şefi Vitalie Vremis şöyle dedi:

Skills Sprint, UNDP’nin Avrupa ve Orta Asya genelinde gençlere yeşil ve dijital dönüşümlerde net bir yön, özgüven ve uygulanabilir bir yol sunan bölgesel platformu Future of Work Academy’nin bir parçasıdır. Akademi, gençleri ortaya çıkan iş gücü piyasası gerçekleriyle ve ikiz dönüşümün gerektirdiği bakış açısıyla tanıştırırken, Skills Sprint bunu bir adım öteye taşıyarak bu fikirleri gerçek iş ortamlarına, gerçek teknolojilere ve işverenlerin gerçek beklentilerine taşır.

YENİ SANAYİ DÜZENİNDE GENÇLERİN ROLÜ

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise açıklamasında dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yapay zekânın belirlediği yeni sanayi düzeninde gençlerin rolüne dikkat çekti: