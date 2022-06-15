GES'te talep toplama süreci bugün başladı

Türk Lirası'nı güçlendirmek için atılan adım olan Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç bugün başlıyor.

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor. Başvurular kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşecek.

9 Haziran tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) ihraç edileceğini açıkladı.

Talep toplama 15-22 Haziran'da

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan borçlanma senedinde bugün talepler toplanmaya başlayacak. Hazine tarafından devreye alınan devlet iç borçlanma senetleri için talep toplama 15-22 Haziran'da yapılacak.

GES'le ilgili detaylar: