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- GES'te talep toplama süreci bugün başladı
GES'te talep toplama süreci bugün başladı
Türk Lirası'nı güçlendirmek için atılan adım olan Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç bugün başlıyor.
- 15.06.2022 - 12:32
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor. Başvurular kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşecek.
9 Haziran tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) ihraç edileceğini açıkladı.
Talep toplama 15-22 Haziran'da
AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan borçlanma senedinde bugün talepler toplanmaya başlayacak. Hazine tarafından devreye alınan devlet iç borçlanma senetleri için talep toplama 15-22 Haziran'da yapılacak.
GES'le ilgili detaylar:
- Talepler üç kamu bankası aracılığıyla toplanacak.
- Talep toplama işlemi bir hafta sürecek.
- GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. GES'in gelirleri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
- Yatırım tutarı ise minimum 1.000 lira olacak.
- GES'lerde 3 ayda bir kupon ödemesi olacak.
- Talep toplama tarihi 22 Haziran'a kadar devam edecek.
- GES'de talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
- 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak senetler, dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri sağlayacak.
- GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak.
- Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak.
- Senetlerin ilk kupon ödeme tarihi ise 23 Eylül olacak.
- Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.
- İhraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.