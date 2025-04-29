GİB: Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatılmayacak

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Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi beyanname süresinin uzatılmayacağını bildirdi.

Beyannameler gib.gov.tr aracılığı ile dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

ÖDEME TAKVİMİ

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisi 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında ödenecek.

ÖDEME NOKTALARI

(Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) gib.gov.tr internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi/banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi/banka kartlarıyla; anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.) ödeyebilecek.