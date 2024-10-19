GİB, sahte 'vergi borcunuz var' e-postalarına karşı uyarı yaptı

AA

Dijital uygulamalar artıkça, dolandırıcılar da çeşitli yöntemlerle sahaya çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesi'nin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

"E-POSTALAR MÜKELLEFLERİN ŞAHSİ E-MAİL HESAPLARINA GÖNDERİLİYOR"

Açıklamada bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

"KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

ÖDEMELER RESMİ ADRESLERDEN YAPILMALI

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.



