Gıda denetimlerinde ekimde 157,9 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında yurt genelinde 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İbrahim Yumaklı, sayısını verdiği denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım ve 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, kırmızı çizgileri olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyeceklerini, denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

EKİMDE 125 BİN 572 GIDA DENETİMİ

Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 lira idari para cezası uyguladık, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.