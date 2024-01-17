Gıda izleme komitesi toplandı! Gıda fiyatlarındaki gelişmeler masaya yatırıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

AA

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi gıda fiyatlarındaki gelişmeleri takip etmek için bir araya geldi.

Toplantıda gıda fiyatları, tarımsal maliyetler, arz-talep dengesi ve piyasa düzenlemelerine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katılıdı.

Toplantıda, Komite'nin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Gıda fiyatlarında yaşanan gelişmeler ele alındı

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ele alındı, 2023 yılı tarımsal üretimi ve 2024 yılı beklentileri görüşüldü.

Beyaz et ile sebze ve meyve fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı

2023 yılında kırmızı ve beyaz et ile sebze ve meyve fiyatlarında gerçekleşen artışların sebepleri tartışıldı ve tüketicilerin fiyat artışlarından asgari seviyede etkilenmesine yönelik tedbirler ve sonuçları değerlendirildi.

"Gıda arz güvenliğini tehdit eden herhangi bir husus yok"

Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantının ardından yaptığı açıklamada şu konuların altını çizdi:

Ülkemizin hayvansal ve bitkisel ürünlerde tüketim talebini karşılayacak üretim ve stok seviyelerine sahip olduğu, gıda arz güvenliğini tehdit eden herhangi bir hususun bulunmadığı vurgulanmıştır.

"Gıda kaybı ve israf önlenecek"

Ayrıca, gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik hayata geçirilecek eylemler istişare edilmiştir. Bu kapsamda bir teknik çalışma grubu oluşturulmuştur.

"Gıda sektöründe istikrarlı bir arz ve fiyat oluşumunun sağlanması için çalışılacak"

Komite, ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda sektöründe istikrarlı bir arz ve fiyat oluşumunun sağlanmasını teminen çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

"Haksız kazanç sağlamaya müsamaha yok"

Tarımsal üreticilerimiz ile tüketicilerimizin korunması ve 2024 yılında gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında yapısal önlemler hayata geçirilecektir. Piyasa mekanizmalarının sağlıklı işlemesine mani olan, haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)