Gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitleri düzenlendi

Kamuoyunda duyarlılık oluşan pestisit kalıntıları ile ilgili bir düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çıktı.

TURP YAPRAKLARI LİSTEYE GİRDİ

Buna göre, aynı maksimum kalıntı limiti (MRL) uygulanacak benzer ürünler listesine "küçük turp yaprakları" eklendi.

KABUL EDİLEBİLİR SEVİYELER GÜNCELLENDİ

Ayrıca, Türkiye'de ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir MRL'leri, MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitler ve Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit listeleri güncellendi.

PESTİSİT ENDİŞESİ

Yetkililer, ihracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtilerek, yurt dışından dönen ürünlerin yurt içinde tüketilmediği de söylüyor.