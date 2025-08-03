Giresun'da fındık hasadı başladı

Giresun’un sahil bölgelerinde fındık hasadı başladı. Yıl boyunca bahçelerinde bakım yapan üreticiler, sabahın erken saatlerinde sepetlerini alarak bahçelere girdi. Hasat edilen fındıklar çuvallara doldurularak harman alanlarına taşınmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde hasadın, orta ve yüksek rakımlı bölgelerde de sürmesi bekleniyor.

"GENÇ YAŞLI HERKES BAHÇEDE"

Giresun merkeze bağlı köylerden üretici Ayça Toraman Yerli, bu yılki sezonun hem üreticiler hem de bölge ekonomisi için hayırlı olmasını temenni etti:

Yaklaşık 12 ay boyunca bahçelerin bakımı, budama, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerle uğraştık. Bugün itibarıyla fındık toplamaya başladık. Verim fena görünmüyor. Hedefimiz bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmek. Genç, yaşlı herkes bahçeye girdi. Hasadın yaklaşık 15 gün süreceğini tahmin ediyoruz.

"SABIR VE EMEK İSTEYEN BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"

Bir diğer üretici Yaşar Işık ise sabah saatlerinden itibaren ailece bahçede olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Tüm hazırlıklarımızı önceden yaptık. Bugün toplamaya başladık. Önce ağaçlardan, ardından yere düşenleri toplayarak ‘yer fındığı’ aşamasına geçiyoruz. Her yıl olduğu gibi sabır ve emek isteyen bir dönem bizi bekliyor. Tüm üreticilere bereketli bir sezon diliyorum.

Fındık, Giresun’da sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda sosyal hayatın da önemli bir parçası. Hasat döneminde şehir dışından gelen işçiler, imece usulü yardımlaşmalar ve toplu çalışma kültürüyle Karadeniz’in köklü tarım geleneği sürdürülüyor.