Giresunlu baba-oğul, damla sulama ile fındık rekoltesini ikiye katladı

İzmir’de bir su ürünleri firmasında çalışan Cemil Yılancı, 2020 yılında memleketi Giresun’un merkeze bağlı Camili köyüne dönerek babası Paşa Yılancı ile fındık üretimine başladı. Köydeki verim düşüklüğüne çözüm arayan Yılancı, babasıyla birlikte toprak altı damla sulama sistemi kurma kararı aldı.

Yaklaşık dört yıl önce 65 ton kapasiteli su deposu inşa eden baba-oğul, 57 dönümlük fındık bahçesinde sulama ve gübrelemeyi toprak altına yerleştirdikleri borularla yapmaya başladı. Bu sayede dönüm başına 100 kilogram civarında olan fındık rekoltesi, 200 kilogramın üzerine çıktı.

TOPRAK ALTINDA VERİM ARTIŞI

35 yaşındaki Cemil Yılancı, İzmir’de geçen 10 yılın ardından memlekete dönüş yaptığını anlatarak, “Doğru gübreleme ve damla sulama olmadan verimin artmayacağını gördüm. Küresel ısınma nedeniyle kuraklık her geçen yıl etkisini artırıyor. Damla sulama bizim için artık bir tercih değil, zorunluluk.” dedi.

Yılancı, sistemin toprak yüzeyinden 15 santimetre derine yerleştirilen ve 50 santimetre aralıklarla delikleri bulunan borularla çalıştığını belirterek, “Dönüme saatte yaklaşık 10 ton su veriyoruz. Böylece su doğrudan kök bölgesine ulaşıyor, yabani hayvanlar da borulara zarar veremiyor.” diye konuştu.

250 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENTİSİ

Kurulan sistemle birlikte verimde belirgin artış sağlandığını vurgulayan Yılancı, “Dönüm başına 100 kilogram civarında olan üretim, son 4 yıldır 200 kilogramın altına düşmedi. Bu yıl 250 kilogramın üzerinde fındık bekliyoruz.” dedi.

Bahçenin yakınındaki dereden sulama yapmak için DSİ’den izin aldıklarını belirten Yılancı, gübre olarak suda eriyebilen toz gübre kullandıklarını, sistem maliyetini ise ikinci yılda karşılayabildiklerini aktardı.

“Fındıkla ilgilenmek bana keyif veriyor. Çoğu genç bu işe yönelmiyor ama ben büyük şehirden bu zevk için döndüm. Burada hem maddi hem manevi anlamda huzurluyum.” ifadelerini kullandı.

KURAKLIĞA RAĞMEN SU SORUNU YOK

64 yaşındaki Paşa Yılancı ise oğlunun fikrini desteklediğini belirterek, “Kuraklığa rağmen bahçemizde su sorunu yaşamıyoruz. Şu an üç günde bir sulama yapıyoruz. Ürün bu yıl çok kaliteli. Böyle devam edeceğiz.” dedi.