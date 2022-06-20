Giresun'un Tombul Fındığı'na AB tescili

Giresun Tombul Fındık ile birlikte Türkiye'nin AB’de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB), bir ürünümüzü tescil etmesi pazarlama noktasında da büyük avantajlar sunuyor.

AB Komisyonu, Türkiye'den Giresun Tombul Fındığı'nın tescil sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Ürün, menşe korumalı isim siciline eklendi

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Giresun Tombul Fındığı'nı menşe korumalı isim siciline eklenmeyi onayladığı bildirildi. Giresun Tombul Fındığı, tescilli coğrafi işaretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek.

AB'nin coğrafi işaret listesindeki ürünler

AA'nın haberine göre, tescille birlikte Türkiye'nin AB’de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e ulaştı. Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı", "Bayramiç Beyazı" ve "Giresun Tombul Fındığı" bulunuyor.