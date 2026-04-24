Girişimcilik anlayışı kökten değişti: Gençler ve kadınlar ekonomide etkin oluyor

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Dünya Türk İş Konseyi’nin Gümülcine’de düzenlediği etkinlikte, günümüz dünyasında girişimcilik anlayışının kökten değiştiğine vurgu yaptı.

Gümülcine'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu kapsamında “Gelenekten Geleceğe-Yeni Nesil Diaspora ve Türkiye’nin Küresel Gücü” adlı panelde konuşan Sadık Ahmet, girişimcilik, kadının toplumdaki yeri ve Türk diasporasının potansiyeline ilişkin önemli mesajlar verdi.

Tarımdan teknolojiye uzanan girişimleri ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunan Levent Sadık Ahmet, bugünün dünyasında girişimciliğin artık şirket kurmaktan ibaret olmadığını belirterek burada gençlerin ve kadınların güçlü bir şekilde ekonomide yer almasının ülkelerin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Panele; DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Gizem Besim, Genç Akademisyenler Topluluğu Temsilcisi Eslem Aliçavuş ve çok sayıda iş insanı ile davetli katıldı.

23 NİSAN'IN ANLAMI

Sadık Ahmet, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın taşıdığı anlamı hatırlatarak başladı. Sadık Ahmet, bu özel günün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda millet iradesinin ve çocuklara duyulan güvenin simgesi olduğunu belirtti.

Bir milletin yarınlarına verdiği değerin, çocuklarına verdiği değerle ölçüldüğüne işaret eden Levent Sadık Ahmet, “Çocuklarını önemseyen toplumlar geleceği inşa eder; çocuklarını ihmal eden toplumlar ise zamanla kendi yarınlarını kaybeder.” dedi.

“DÜNYADA DEĞER ÜRETMEK GEREKİYOR”

İçinde bulunduğumuz çağın; rekabetin, bilgiye erişimin, yenilikçiliğin ve girişimciliğin çağı olduğunu vurgulayan Sadık Ahmet, “Dünyada artık sadece var olmak yetmiyor; değer üretmek gerekiyor. Sadece geçmişle bağ kurmak yetmiyor; geleceği okuyabilmek gerekiyor. Bu noktada en büyük sorumluluğumuz çocuklarımıza düşen yatırımın niteliğidir. Çocuklarımızı sadece iyi not alan bireyler olarak değil; sorgulayan, düşünen, araştıran, kendine güvenen, sorumluluk alan bireyler olarak yetiştirmek zorundayız.” diye konuştu.

“BÜYÜK YOLCULUKLAR, KÜÇÜK AMA CESUR ADIMLAR İLE BAŞLAR”

Konuşmasında gençlere de seslenen Sadık Ahmet, onların yalnızca geleceğin değil, bugünün de belirleyici gücü olduğunu belirterek, “Cesaretli olun, kendinize güvenin, yeni adımlar atmaktan korkmayın. Büyük yolculuklar, küçük ama cesur adımlarla başlar.” görüşünü aktardı.

“TOPLUMLARIN GÜCÜ KADINLARIN GÜCÜ İLE DOĞRU ORANTILI”

Günümüz dünyasında girişimcilik anlayışının kökten değiştiğine dikkat çeken ve kadınların toplumdaki gücüne değinen Sadık Ahmet, şu mesajları verdi:

Bugünün dünyasında girişimcilik artık sadece şirket kurmak değildir. Girişimcilik; fikir üretmektir, çözüm üretmektir, risk almaktır, sorumluluk üstlenmektir, yenilikçi düşünmektir. Önemli olan meseleye sahip çıkmak, inisiyatif almak ve bulunduğu yere değer katmaktır. Toplumların gerçek gücü, kadınlarının gücüyle doğru orantılıdır. Kadınların eğitimde, iş dünyasında, sosyal hayatta, sivil toplumda ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer almadığı hiçbir toplum, potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Biz kadınlarımızı sadece desteklenmesi gereken bir kesim olarak değil; toplumun kurucu ve dönüştürücü gücü olarak görmek zorundayız.



Kadınlarımızın üretimde, yönetimde, girişimde ve karar mekanizmasında daha fazla yer alması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Çünkü kadın varsa denge vardır. Kadın varsa emek vardır. Kadın varsa süreklilik vardır. Kadın varsa geleceğe dair daha sağlam bir toplumsal yapı vardır.

“BİZLER YALNIZCA GEÇMİŞİN MİRASÇILARI DEĞİL, GELECEĞİN TAŞIYICILARIYIZ”

Balkanlar’daki Türk diasporasının önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Sadık Ahmet, bu gücün doğru şekilde desteklenmesi halinde çok daha büyük başarılara imza atabileceğini savundu. Levent Sadık Ahmet, “Biz Balkanlar’da yalnızca bir geçmişin mirasçıları değiliz; aynı zamanda geleceğin taşıyıcılarıyız. Biz yalnızca hatıraları koruyan insanlar değiliz; aynı zamanda yeni başarı hikâyeleri yazabilecek bir topluluğuz. İş dünyasında, eğitimde, diplomaside, kültürde, sanatta, akademide ve girişimcilikte çok daha görünür, çok daha etkili, çok daha güçlü olabiliriz. Bunun için gerekli insan kaynağına da ahlaki temele de çalışma iradesine de sahibiz.” diye konuştu.

Sadık Ahmet, konuşmasının sonunda özellikle gençlere seslenerek, bulundukları coğrafyada kimliklerini korurken aynı zamanda üretmeleri ve fark yaratmaları gerektiğini vurguladı.

Bu arada etkinlik soru-cevap bölümünün ardından DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı ve DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet başta olmak üzere panel katılımcılarına katkılarından dolayı takdim edilen plaket töreni ile sona erdi.