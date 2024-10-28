Girişimlere 44 milyon liralık 'melek yatırımcı' desteği

AA

Başlangıç aşamasındaki işletmelere "melek yatırımcı" deniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yaklaşık 44 milyon lira sermaye sağladı.

Bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı.

Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım, Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

1.098 MELEK YATIRIMCI

Söz konusu tarihten bu yana 1.098 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 603'ü aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2023'te 158, 2024'ün 9 ayında 74 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 67,94'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,06'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 47'Sİ 5'TEN AZ ORTAKLI

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 80 yatırım için 233 yatırımcı, 43 milyon 946 bin lira sermaye aktardı.

Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın 9 aylık döneminde 18 yatırım için 36 melek yatırımcının 11 milyon 171 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti.

Yatırım başvurularının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 69'u İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLGİSAYAR FİRMALARI

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri geldi.

AĞLARA BAŞVURU

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor.

Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunurken bunlardan 10'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.