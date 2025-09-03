Git gide netleşiyor: İşte 2026 asgari ücret tahminleri

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zamlarına çevrildi.

Açıklanan enflasyon verileri ve ekonomistlerin değerlendirmeleri, yeni yılda maaşların nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

2025 yılında geçerli olan net asgari ücret 22.104 TL, brüt asgari ücret ise 26.005 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam, 2026 yılı için yapılacak hesaplamalarda temel referans noktası oluyor.

Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak, kaç para zam gelir? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ 2026

Enflasyon oranları ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurularak 2026 yılı için çeşitli zam senaryoları gündemde:

%20 zam olursa net maaş yaklaşık 26.524 TL

%25 zam olursa net maaş yaklaşık 27.630 TL

%30 zam olursa net maaş yaklaşık 28.735 TL

Ekonometrik tahminler ise brüt asgari ücretin 32.000 TL civarında olabileceğini öngörüyor.

2026 yılı asgari ücreti, her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıların ardından kesin rakam açıklanacak.