Global Liderlik Akademisi kuruldu

Dünyanın dört bir yanında başarılarıyla fark yaratan Türk liderleri ortak bir çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Global Turks Vakfı ve eğitim, araştırma, girişimcilik alanlarında Türkiye’den dünyaya açılan, bölgesinde değer üreten bir üniversite olma misyonuyla stratejik adımlar atan Özyeğin Üniversitesi “Global Liderlik Akademisi” için bir araya geldi.

Bu özgün akademik program, kendine dünya sahnesinde güçlü yer edinecek yeni nesil liderler yetiştirecek.

LOKAL LİDERLERİN GÜCÜ KÜRESEL ETKİYE DÖNÜŞECEK

Küresel Türk liderlerin kariyerlerini ve etki alanlarını geliştirmek, birbirleriyle ve Türkiye ile bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Global Turks İnisiyatifi, “Global Turks Vakfı” kuruluyor.

Dünyanın dört bir yanında iş dünyası, sanat, bilim ve sivil toplum alanlarında başarılarıyla fark yaratan Türk liderlerini bir çatı altında buluşturan Global Turks Vakfı, Türkiye’nin uluslararası alanda görünürlüğünü ve yetenek gücünü artırmayı, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun güçlü, etkili ve itibarlı bir ‘küresel Türk liderliği’ modeli oluşturmayı hedefliyor.

“GELECEĞİN LİDERLERİ İÇİN YENİLİKÇİ BİR ÖĞRENME EKOSİSTEMİ SUNUYORUZ”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Global Liderlik Akademisi’nin güçlü bir temele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yenilikçi ve girişimci bir araştırma üniversitesi kimliğimizle, akademi ile iş dünyası arasında köprü kuran, bilgi ve deneyimi toplumsal faydaya dönüştüren bir anlayışı benimsiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Global Liderlik Akademisi, bir eğitim programı olmanın ötesinde, liderlik kavramını çağın gereksinimlerine göre yeniden tanımlayan yenilikçi bir öğrenme ekosistemi sunuyor.