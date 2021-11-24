Global piyasalarda dövizde son durum

Dün ülkemizde dolar ve euroda yükseliş yaşanırken dünyada da benzer bir tablo yaşandı.

Dolar, daha sıkı para politikasından yana olduğu düşünülen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir dönem daha Fed Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yükselişe geçti.

Bugün ise dolar bu yükselişe ara verdi.

Yeni Zelanda doları, beklentilerin altında kalan faiz artırımları sonrasında geriledi.

EURO/DOLAR 1,1238

Euro, Avrupa'da beklentilerin üzerinde gelen PMI verilerinin desteğiyle 1,1238 dolar ile 16 ayın dip seviyesinin hemen üzerinde kaldı.

YEN DİP SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Yen, dolar karşısında 115,13 ile dört yılın dip seviyesinin hemen üzerinde kaldı.

YENİ ZELANDA DOLARI DÜŞTÜ

Keskin hareketlerin görülmediği Asya işlemlerinde en büyük hareketi gösteren para birimi olan Yeni Zelanda doları, merkez bankasının faizleri 25 baz puan artırması ve uzun vadeli faiz tahminini 50 baz puan artırmasının ardından yüzde 0,5 düşüşle 0,6915 dolara geriledi.

Dolar endeksi, dün 96.612 ile 2021 yılının zirvesini kaydettikten sonra bugün 96.533 ile yatay seyretti.

Euro/dolar: Yüzde 0,03 düşüşle 1,1243

Dolar endeksi: Yüzde artışla 0,02 96,513

Dolar/yen: Yüzde düşüşle 0,13 114,9700

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 13,4933 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,15'ten işlem görüyor.