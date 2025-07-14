Goldman Sachs'tan altın fiyatı tahmini

Altın fiyatları bu kadar gündemde iken, tanınmış finans kurumlarının altın fiyatları tahminleri de yakından takip ediliyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altının uzun vadede yükselişini sürdüreceğini öngördü.

Banka, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının çeşitlendirme stratejilerinin etkisiyle ons altında ivme devam ediyor.

Banka 2025 ve 2026 yıllarına dair altın fiyatı tahminlerini paylaştı.

Ons altındaki artışın yurt içindeki altın fiyatlarının yükselik yönünde etki yapması bekleniyor.

YIL SONUNDA ONS ALTIN TAHMİNİ: 3 BİN 700 DOLAR

Goldman Sachs'a göre 2025 sonunda altın fiyatlarının ons başına 3 bin 351 dolardan 3 bin 700 dolara çıkacağını ve 2026 ortasında ise 4 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

2026'NIN ORTASINA KADAR AYDA 80 TONLUK ALTIN ALIMI TAHMİNİ

Goldman Sachs, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların ocak ayından mayıs ayına kadar ayda ortalama 77 ton altın satın aldığını ve bu rakamın firmanın daha önceki 2026 ortasına kadar ayda 80 tonluk tahmininin biraz altında olduğunu bildirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 327 lira

Çeyrek altın: 7 bin 338 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 900 lira

Tam altın: 29 bin 355 lira

Yarım altın: 14 bin 676 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,2190 lira

Euro: 47,0108 lira

Sterlin: 54,1618 lira