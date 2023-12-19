Gözler asgari ücret için düzenlenecek üçüncü toplantıda Türkiye'nin yoğunlaştığı asgari ücret toplantılarının üçüncüsünün bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

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Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ilki 11 Aralık'ta (pazartesi), ikincisi ise 18 Aralık'ta (pazartesi) tamamladı.

Verilerin değerlendirildiği toplantılarda şu ana kadar bir rakam açıklanmadı.

Komisyon, asgari ücrete yapacağı 4 toplantının sonunda karar verecek. Kalan toplantıların 31 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Asgari ücret için yapılacak üçüncü toplantının da bu hafta içinde gerçekleşmesi beklentisi ağır basıyor.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileri katılarak değerlendirme yapıyor.

7 milyon açıkanacak ücrete odaklandı

Türkiye'de 7 milyon asgari ücretli işçi çalışıyor ve açıklanacak rakam, sadece bu kesimi değil değiştireceği ödemeler açısından tüm kesimleri etkiliyor.

Şu andaki asgari ücret: 11 bin 402 lira

Asgari ücret, Temmuz 2023'ten itibaren net olarak 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Kamuoyunda asgari ücrete yüzde 50 zam beklentisi hakim. Yüzde 50 zam ile birlikte 11 bin 402 lira olacak rakamın 5 bin 701 lira artışla 17 bin 103 liraya çıkması beklentisi ağır basıyor.

Asgari ücret için kim ne talep etti?

İyi Parti: 17 bin lira

BBP: 17 bin lira

SP: 23 bin lira

DEM Parti: 25 bin lira