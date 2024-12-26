Gözler bugün açıklanacak yılın son faiz kararına çevrildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanıyor.

Saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 10'u indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı, ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.