Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti.
Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Haziran'da toplanacak.
POLİTİKA FAİZİ EN SON 350 BAZ PUAN ARTIRILMIŞTI
Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.
PPK BEKLENTİ ANKETİNDEN FAİZİN SABİT KALMASI ÇIKTI
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
YIL SONU BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.
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